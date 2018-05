sette giorni in cui studenti e docenti avranno la possibilità di partecipare e intervenire ad eventi che spazieranno dalla cultura locale, all’innovazione e alla musica

MONTEPULCIANO. Dopo il successo delle prime due edizioni, a Montepulciano torna la ‘Settimana dei Licei Poliziani’, sette giorni in cui eventi e incontri si alterneranno per celebrare il ruolo della scuola, organo che unisce, educa e forma gli adulti del futuro.

Dal 14 al 21 maggio 2018, dunque, i Licei Poliziani saranno di nuovo in primo piano nella scena poliziana grazie a incontri, conferenze, presentazioni e spettacoli. Si parte lunedì 14 maggio 2018 alle 21:15 al Teatro Poliziano di Montepulciano, dove si svolgerà la cerimonia di inaugurazione con l’esibizione del coro e dell’orchestra dei Licei diretti dal Maestro Luciano Garosi e le presentazioni di ricerche e testi storici riguardanti il territorio.

I testi presentati saranno: ‘Palazzo del Monte-Contucci, 1517. L’età dell’oro di Montepulciano’ e ‘Storia e tradizioni della Valdichiana senese’ (Collana ‘Selfie di Noi’), realizzati entrambi in collaborazione con Gemma Edizione e ‘Storie e paesaggi tra Amiata, Valdorcia e Clanis’ di Effigi Edizioni. Dopo saranno consegnate le brochure realizzate dagli studenti del liceo linguistico ‘San Bellarmino’, realizzate con il supporto dell’Istituto per la Valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana e il Rotary Club di Chianciano Chiusi Montepulciano, dal titolo: ‘Sulle orme di Francesco. Itinerari Francescani in Valdichiana, Valdorcia e Amiata’.

La Settimana poi continuerà con incontri e confronti che spazieranno dalla robotica, alla letteratura fino ad arrivare alla tecnologia. Spazio anche al teatro, sabato 19 maggio alle 11:20 nella Sala conferenza dei Licei Poliziani è infatti in programma lo spettacolo teatrale dal titolo ‘La Trottola’, un testo di Carlo Pasquini e con le musiche curate dal professor Raffaele Giannetti.

La lunga settimana di eventi terminerà con la Lectio Magistralis dell’ On. prof. Oliviero Diliberto della Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan – Cina, che si svolgerà presso l’Auditorium della Bcc di Montepulciano lunedì 21 maggio alle 11:20. Il professore, nell’incontro dal titolo ‘Il libro come vettore di idee’ parlerà di come un libro non rappresenta solo il veicolo con cui si trasmette un messaggio, ma è anche uno straordinario oggetto di culto che raccoglie espressioni, idee e contenuti disparatissimi.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e tutti possono partecipare. Il programma completo può essere consultato nel sito: www.liceipoliziani.it