Montepulciano: il Comune verso una via intitolata alle “vittime delle foibe”

Un modo per ricordare, nel modo più rispettoso possibile, la memoria di tutti i caduti di quel terribile episodio

Nel Consiglio comunale del 30 gennaio 2020, il gruppo consiliare “Centrodestra per Montepulciano” ha presentato una mozione per l’intitolazione di una via o di una piazza a Norma Cossetto, dove il percorso di vita e la tragica morte della giovane donna vengono portate all’attenzione del Consiglio Comunale. Il gruppo di maggioranza, pur comprendendo le motivazioni riconducibili alla drammatica morte di Norma Cossetto, pone l’attenzione a tutto il contesto storico e sociale di quei drammatici giorni della nostra storia, ampliando il ragionamento a tutte le vittime delle Foibe, e all’esodo Giuliano-Dalmata.

Per non ricondurre ad una sola persona questo dramma così grande, il gruppo “Centrosinistra per Montepulciano” ha, a sua volta presentato una contro deliberazione volendo intitolare una via o una piazza a tutte le vittime delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata.

Dopo la discussione, la mozione del Centrosinistra per Montepulciano, è stata approvata all’unanimità.

Il Consiglio comunale, per rimarcare l’importanza della conoscenza della nostra storia, su cui si fondano le radici della nostra Democrazia, impegna il Sindaco e la Giunta ad intitolare una via o una piazza del nostro Comune “a tutte le Vittime delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata”, per ricordare, nel modo più rispettoso possibile, la memoria dei caduti.