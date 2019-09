Montepulciano: arrestato artigiano evaso dai domiciliari

MONTEPULCIANO. Ieri (17 settembre), i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto e condotto al carcere senese di “Santo Spirito” un 34enne poliziano. Si tratta di un artigiano con precedenti denunce a carico. Il provvedimento scaturisce da diverse segnalazioni inoltrate dai Carabinieri allo stesso Ufficio di Sorveglianza in relazione a comportamenti indisciplinati dell’uomo che, avendo ottenuto la concessione della detenzione domiciliare per poter lavorare e sostentarsi, in più circostanze si era allontanato da casa fuori dagli orari imposti dalle prescrizioni della magistratura di vigilanza. Il Tribunale di Siena ha così sancito la revoca dei benefici concessi e dato mandato ai militari dell’Arma di ricondurre l’uomo in carcere. Dopo la redazione dei necessari verbali nella caserma di Montepulciano, il condannato è stato quindi tradotto in carcere.