Montalcino: i bambini incontrano i Carabinieri

Alla manifestazione "Strada tra passione e sicurezza" anche Polizia municipale, pompieri, Misericordia, Aci e motoclub

MONTALCINO. Montalcino ha ospitato per il decimo anno consecutivo “La strada tra passione e sicurezza”, manifestazione a cui hanno partecipato oltre ai Carabinieri, la Polizia municipale, Misericordia, Aci, il motoclub La Balzana e Vigili del Fuoco, che hanno eseguito delle dimostrazioni pratiche ed interventi che vengono effettuati quotidianamente.

L’incontro, organizzato dal comitato associazioni sportive presieduto da Mariarosa Lapi, ha visto la partecipazione di circa trecento alunni, che hanno sommerso i vari relatori di domande, sempre interessanti e pertinenti, stupendo tutti per l’entusiasmo dimostrato. La manifestazione si è svolta giovedì tra i giardini della Fortezza ed il campo sportivo di Montalcino.

Scopo della manifestazione è sempre quello di ricordare ai ragazzi l’importanza del rispetto delle regole e quindi “la cultura della legalità”, nello specifico il rispetto delle norme del codice della strada per prevenire pericoli di ogni genere. Nella parte finale della manifestazione vi è stata l’esibizione del gruppo agonistico cinofili dei Carabinieri che sono intervenuti effettuando una serie di dimostrazioni pratiche con l’impiego dei cani per la ricerca di droga, esplosivi e nei casi di scippo. Sono state eseguite anche dimostrazioni su come questi cani possono essere impiegati nei servizi di ordine pubblico e per la ricerca di persone scomparse.