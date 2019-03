Minorenne beccato dai Carabinieri con droga e bilancino

POGGIBONSI. Ieri sera (20 marzo), i Carabinieri del radiomobile della Compagnia di Poggibonsi hanno monitorato in particolare l’ampio parcheggio che si trova alle spalle dello scalo ferroviario. I militari dell’Arma hanno notato un gruppo di giovani fra i 17 e i 18 anni fra cui ragazzi conosciuti per qualche denuncia per droga o altro, un diciottenne di Casole d’Elsa, molto noto, e altri che effettuavano strani movimenti, quelli di chi si deve sottrarre alla vista di terzi, comparendo e scomparendo rapidamente.

I Carabinieri hanno cercato di scegliere il momento più adatto per intervenire e alla fine hanno deciso di perquisire un’autovettura che si stava allontanando lentamente dal piazzale. Il guidatore aveva fatto salire a bordo un ragazzo ben noto ai militari e, alla vista della gazzella, uno dei due ha occultato sotto il sedile un involucro contenente 5 grammi di marijuana e un bilancino elettronico di precisione.

Il passeggero 17enne si è assunto la colpa, liberando il diciottenne proprietario della macchina da ogni responsabilità, se non quella di essere segnalato alla Prefettura di Siena come consumatore.

Il minore è stato così denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, tanto più che sul suo cellulare, fra gli appunti custoditi, ve ne era uno che riportava il costo della sostanza, 5 euro per 0,35 grammi, 10 euro per il doppio, poi le promozioni: 15 euro per 1,2 grammi e 20 euro per 1,6 grammi.