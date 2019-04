Michele Pescini svela la lista “Centrosinistra per Gaiole in Chianti”

“Sarò supportato da un gruppo di persone valide e preparate – commenta Michele Pescini – che condividono con me un attaccamento viscerale al territorio e un forte senso del ‘noi’, inteso come comunità, unito però alla capacità di guardare oltre i confini e gli steccati e di saper cogliere le opportunità che possono arrivare dall’esterno, per far crescere questa meravigliosa terra. Un gruppo eterogeneo di cittadini che potrà dare molto in termini di idee, di progetti e di impegno per Gaiole in Chianti nei prossimi 5 anni”.

La lista che sostiene Michele Pescini è composta da 6 uomini e 4 donne con un’età media di 43 anni. Sono 5 i consiglieri uscenti che si candidano di nuovo: Stella Mogni, Roasio Morrocchi, Andrea Rossi e Gloria Sampoli (capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale nel mandato 2014-2019) ed Emanuele Giunti (assessore in due mandati 2009-2019).

Il candidato sindaco: Michele Pescini, ha 45 anni, vive a Monti in Chianti con la sua famiglia. E’ dipendente della Fondazione Toscana Life Sciences e presidente del Consorzio Terre Cablate.

E’ già stato sindaco di Gaiole in Chianti per due mandati, dal 2009 al 2019.

La lista è composta da:

Alessio Aldinucci, 49 anni, vive a Nusenna dove gestisce un ristorante con attività ricettiva.

Fabiana Giuliani, 45 anni, imprenditrice agricola, vive e lavora con la famiglia a Monterotondo ed è rappresentante scolastica nella scuola elementare del paese.

Emanuele Giunti, 36 anni, bancario, vive a Monti in Chianti, è volontario e consigliere storico del Circolo Ricreativo.

Stella Mogni, 36 anni, vive a Gaiole in Chianti e gestisce un’attività di noleggio con conducente.

Roasio Morrocchi, 62 anni, pensionato, vive a Gaiole in Chianti. Oltre all’impegno politico è volontario della Misericordia e da sempre impegnato nella Società Filarmonica di Gaiole in Chianti.

Andrea Pericoli, 45 anni, vive a Lecchi in Chianti, è impiegato presso una società cooperativa. E’ inoltre presidente di Federcaccia sezione comunale Siena e segretario del Comitato ATC di Siena.

Margherita Piontelli, 67 anni, esperta ceramista, vive in località Le Conce, sotto al borgo di Vertine, dove gestisce il laboratorio artigianale insieme al marito.

Andrea Rossi, 29 anni, imprenditore agricolo vitivinicolo, vive e lavora a Casanova di Bricciano.

Gloria Sampoli, 31 anni, vive a Castagnoli con il marito e lavora nel bar di famiglia a Radda in Chianti. E’ volontaria della Misericordia, gioca a calcio ed è il portiere della squadra di calcio femminile “Le Chiantigiane” che quest’anno ha vinto il campionato provinciale.

Francesco Verzuri, 31 anni, vive a Gaiole in Chianti, gestisce la farmacia di famiglia ed è coordinatore comunale della Racchetta.