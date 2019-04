Michela Guerrini presenta la sua candidatura per Sovicille

"Priorità verso le frazioni e maggiore cura del decoro urbano"

SOVICILLE. Per la seconda volta si presenta in contrapposizione alla lista del Pd, la lista Civica La Nostra Terra, con la candidata sindaco Michela Guerrini che con entusiasmo afferma: “Essere il candidato prescelto di questa lista civica è un onore e una nuova sfida che accolgo con favore ed entusiasmo. Ho intenzione di abbracciare tutte quelle anime che hanno come unico obbiettivo comune quello di dare una alternativa, forte, vera e concreta ai cittadini di Sovicille per i prossimi cinque anni.

Ho deciso di candidarmi per l’amore che nutro verso la mia terra, che è Sovicille, e per dare una continuità al mio lavoro di consigliera comunale di lungo corso in opposizione. In questi anni, dieci per l’esattezza, in cui ho svolto il mio compito dai banchi dell’opposizione ho raccolto oltre ad esperienza anche tanti spunti critici.Il mio impegno insieme agli altri candidati della lista è quello di vincere e mettere fine alla ultra settentennale gestione di sinistra e cominciare insieme ad amministrare la nostra comunità segnando una netta discontinuità con il passato.

Per vincere e amministrare il Comune di Sovicille abbiamo scelto candidati con competenze e curriculum qualificati a far sì che il lavoro del futuro consiglio possa essere fattivo, finalmente sensibile, vicino e funzionale alle nostre realtà, abbiamo già ben chiare chi saranno le figure che andranno a ricoprire i ruoli di assessorato. Il nostro programma sarà presentato a breve e sarà caratterizzato dalla concretezza e non da false promesse che hanno sempre contraddistinto le ultime campagne elettorali”.