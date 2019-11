Metanizzazione: Per Monteriggioni scrive al sindaco

MONTERIGGIONI.

Egregio Signor Sindaco,

in questi giorni la Ditta Centria srl sta predisponendo il programma per gli investimenti da effettuarsi nei Comuni nei prossimi tre anni.

Come Lei ben sa ci sono delle aree da metanizzare nel nostro Comune come indicato in oggetto. Da alcuni cittadini che vi risiedono ci sono pervenute sollecitazioni ad intervenire sull’argomento , pertanto Le chiediamo di prendere contatti con la suddetta Società al fine di poter inserire la metanizzazione tra gli investimenti da programmare visto che ad oggi non sarebbe un impegno oneroso da parte del Comune ma occorrerebbe solo una manifestazione di interesse indirizzata alla Società Centria srl.

Per quanto sopra Le chiediamo, a nome anche di molte famiglie, di inviare tale manifestazione affinché al momento opportuno il Comune insieme agli abitanti delle zone in oggetto possano decidere insieme l’estensione delle rete del metano o rifiutarla.

Certi del favorevole accoglimento della nostra richiesta da parte di Codesta Amministrazione e nell’attesa di una risposta in merito, inviamo distinti saluti.

“Per Monteriggioni”

Raffaella Senesi

Fabio Lattanzio