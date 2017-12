Mensa scolastica, si lavora alla cucina comunale di via Risorgimento

POGGIBONSI. Lavori in corso alla cucina comunale di via Risorgimento dove in questi giorni è iniziato l’intervento di riqualificazione. Ad attività sospesa i lavori riguarderanno l’ampliamento della dispensa, successivamente si procederà con il cantiere al primo piano per la realizzazione di nuovi spogliatoi e bagni per il personale. “C’è un percorso di rinnovamento in atto che riguarda il servizio di mensa scolastica per come definito all’interno del capitolato di gara – dice l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori – Percorso che ha preso il via ad inizio anno scolastico e che prende corpo, gradualmente, passando per lavori strutturali e tante altre migliorie. Il tutto nell’ottica di ottimizzare e riqualificare spazi e attrezzature per introdurre altre novità previste”. In questa prima parte dell’anno sono state installate già le nuove lavastoviglie (in sostituzione di quelle esistenti) nelle scuole dell’infanzia di Cedda, Bellavista e Peter Pan di Staggia, e le due lavastoviglie e altri arredi nella zona lavaggio della Vittorio Veneto (durante le festività saranno completati gli allacci elettrico, idraulico ed entro gennaio si avrà l’installazione delle cappe di aspirazione). E’ stata inoltre già allestita la zona lavaggio con la nuova lavastoviglie e altri arredi alla scuola Pieraccini (parte nuova) mentre per quanto riguarda la zona cottura pasta alla scuola Arcobaleno nel Borgaccio CIR food ha proceduto alla sostituzione della cucina a gas. Già consegnate alla scuola Calamandrei le nuove attrezzature compresa la lavastoviglie che saranno montate durante le festività natalizie mentre sono già presenti le nuove attrezzature alla cucina comunale di Via Risorgimento (cucina con forno inferiore e brasiera) dove è stata implementata la zona preparazioni-cottura diete speciali con forno dedicato, bilancia, piastra ad induzione oltre a separazione con paretina inox. Rimangono da definire i progetti per la posa dei pannelli fonoassorbenti e per la realizzazione delle zone lavaggio nelle scuole Bernabei, Marmocchi e Pieraccini (parte vecchia) e da completare i lavori alla cucina comunale di via Risorgimento dove al termine dell’intervento si procederà con la fornitura delle nuove attrezzature per la cucina (frigorifero, tavolo, affettatrice), la dispensa (cella frigo con scaffali interni) e gli arredi degli spogliatoi. Complessivamente si tratta di migliorie per 264mila euro. Tutti interventi a cura di CIR food e realizzati con progettazione concordata con l’Amministrazione.

“Le novità frutto del nuovo capitolato sono molteplici – dice Salvadori – e utili per recepire proposte raccolte e rispondere ad esigenze emerse. Non ci sono soltanto modifiche strutturali ma anche laboratori, progetti di educazione alimentare nonché il ripristino di piatti di ceramica e bicchieri di vetro”. In tal senso infatti, per eliminare gradualmente l’utilizzo di piatti monouso, si sta procedendo alla realizzazione di zone lavaggio. Inoltre in ogni refettorio sarà installato un sistema di filtraggio acqua e la dotazione sarà completata con prodotti di carta e caraffe. “Parallelamente – chiude Salvadori – c’è tutto il lavoro sulla certificazione dei nuovi menù, per come definiti dal Comitato Mensa con cui è in corso una condivisione importante sulla qualità e per valorizzare il servizio sotto il profilo educativo e culturale”.