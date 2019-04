Mauro Mori si ritira dalla corsa elettorale

Motivi di salute impediscono al candidato del Pit di proseguire con la campagna

POGGIBONSI. Con immenso dispiacere sono costretto a ritirarmi da questa stimolante tornata elettorale.

Purtroppo i miei problemi di salute, che non ho mai nascosto, si sono aggravati e dopo gli ultimi esami effettuati i medici mi hanno obbligato a prendere una pausa altrimenti la mia situazione potrebbe peggiorare ulteriormente.

Tutto questo non significa abbandonare ciò che è stato fatto fino ad ora; cercherò di concretizzare gli sforzi di questi mesi verso altre realtà, cercando quella che più si avvicina al nostro programma.

Non potete capire il mio stato d’animo attuale.

Con la salute non si scherza ed è per questo che rinnovo sempre l’invito a non prendere troppo alla leggera eventuali patologie ed a fare un piano di autocontrollo medico che permetta di essere sempre informato sul proprio stato di salute.

Questo sarà per me solo un momento di pausa forzata, non termina qui il mio progetto e nemmeno quello del Partito Indipendentista Toscano a Poggibonsi.

Naturalmente ho già comunicato questa decisione alle persone che ad oggi mi hanno sostenuto con le loro idee, il loro entusiasmo e la loro partecipazione attiva in questo percorso politico.

Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia nella mia persona e nelle battaglie da me portate avanti.

Ringrazio inoltre tutte quelle persone che con grande impegno e sacrificio mi hanno aiutato a concretizzare la lista che avrebbe sostenuto la mia candidatura alle elezioni amministrative 2019.

Adesso mi aspetta un periodo di riposo e tranquillità ma appena potrò riprenderò con forza ed entusiasmo a dare il mio contributo in maniera propositiva stimolando le ultime settimane di campagna elettorale.

Mauro Mori