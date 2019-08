Materassi della Berardenga

CASTELNUOVO BERARDENGA. (a. p.) Mentre fioriscono gli ibiscus ed è tutto un fervore di pulizie e di preparativi per la cena in piazza Marconi e i “Calici di Stelle”, recentemente abbellita e resa più vitale e privata delle macchine, grazie alle panchine di Fabio Zacchei, ecco che qualche esteta del cattivo gusto lascia impronta di sé, mettendo un materasso a due piazze e vari sacchi di biancheria e chissà cos’altro, a due passi dal Teatro Alfieri e dal Parco della Rimembranza dove giocano e prendono il fresco mamme e bambini.

I più non ci fanno neanche caso, molta indifferenza: al massimo si inveisce contro il Comune o verso gli spazzini, nessuno verso l’imbecille che ha abbandonato il materasso.

La SEI è già stata avvertita per rimuovere questo affronto (e altri) lasciati per le strade.