Massimo Granchi: “Pronti a fare la nostra parte”

Le proposte di MonteroniVIva per fronteggiare l’emergenza CODIV-19

MONTERONI D’ARBIA. “La diffusione dell’epidemia e i conseguenti decreti emanati dal Presidente del Consiglio, ci invitano a unire le forze per contenere e debellare il virus CODIV-19 quanto prima”. Il capogruppo di MonteroniViva Massimo Granchi apre con queste parole la lettera inviata all’Amministrazione nella quale sono contenute alcune proposte concrete da mettere in campo di concerto con il Sindaco e la Giunta, per superare insieme la situazione di emergenza che la nostra comunità sta affrontando. Eccole in sintesi: sospendere la tassa di soggiorno per tutti gli operatori del turismo presenti sul territorio comunale; rimodulare o sospendere i costi per i servizi a domanda individuale (mensa, trasporto scolastico, nido); posticipare il pagamento della prima rata della TARI; coordinare una rete sociale tra associazioni locali per la distribuzione sicura, gratuita e su domanda di pasti e alimentari; consegnare i farmaci a domicilio tramite Farmacia comunale anche a pagamento e anche solo agli anziani over 65; aumentare i controlli sul rispetto delle nuove norme emanate dal Governo per il contenimento del virus sul territorio da parte della Polizia municipale in collaborazione con le altre forze dell’ordine; distribuire gratuitamente i dispositivi di protezione (mascherine, guanti, disinfezione) agli esercenti ancora attivi sul territorio. “Siamo consapevoli dell’impegno e degli sforzi che l’amministrazione e i dipendenti del Comune stanno compiendo per fronteggiare questo momento di crisi e ringraziamo tutti loro per questo. Siamo pronti a fare la nostra parte” conclude Granchi.