Massimo Granchi presenta la lista di “Monteroni Viva”

MONTERONI D’ARBIA. Mercoledì 8 maggio si terrà la presentazione ufficiale della squadra candidata al consiglio comunale per Monteroni Viva per Massimo Granchi sindaco alle prossime elezioni amministrative. L’appuntamento è fissato alle 21,30 nella sala piccola della Discoteca Papillon.

Uomini e donne, padri e madri, giovani, imprenditori, commercianti, professionisti, artigiani, insegnanti ed impiegati: persone diverse, che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per la Monteroni di tutti. Cittadini attivi che vogliono mettere in primo piano l’interesse comune della nostra comunità e che per questo sono già impegnati per ascoltare i propri concittadini e farsi rappresentanti dei bisogni della collettività.

La squadra presentata da Massimo Granchi per il consiglio comunale di Monteroni d’Arbia è composta da: Matteo Giubbi, classe 1980, padre di due bambini e operaio elettroidraulico; Claudia Santoni, nata a Siena, cittadina di Monteroni dal 2008, impiegata presso Banca Mps e madre di tre bambine; Claudio Vallini, monteronese dalla nascita, imprenditore agricolo e proprietario di un’attività commerciale; Guendalina Meiattini, nata e vissuta a Monteroni, si divide nel ruolo di madre di due ragazzi, moglie e maestra; Aldo Bianchini, 41 anni, sposato e con una figlia, laureato in Scienze biologiche a Siena, lavora da 14 anni per una importante azienda farmaceutica; Patrizia Pizzi, madre di due figli e operatore di strumentazione chirurgica all’Ospedale Santa Maria alle Scotte; Alfredo Peralta, classe 1982, nato a Palermo, vive a Monteroni dall’età di 12 anni, marito e padre di tre bambini, lavora presso Poste Italiane ed è rappresentante sindacale eletto dai lavoratori; Erika Ignacchiti, cittadina delle Ville di Corsano, moglie e mamma di due bambini, è medico chirurgo specializzato in Ginecologia e Ostetricia, dirigente medico all’ospedale di Poggibonsi; Mirko Muzzi, 26 anni, nato e cresciuto a Monteroni, è animatore e organizzatore di eventi; Maurizio Bernazzi, 50 anni e monteronese, è artigiano nel settore metalmeccanico e padre di un bimbo, da sempre attivo e presente nel mondo del volontariato e per anni presidente della Cooperativa la Popolare; Cataldo Sposato, 57 anni, residente alle More da 20 anni, marito e padre di 3 ragazzi, capocantiere nel settore edilizio, impegnato nel volontariato e nelle associazioni sportive; Giovanni Pavese, residente a Siena da 40 anni, medico di famiglia da sempre al servizio dei cittadini monteronesi.