Mascherine gratuite per la popolazione di Gaiole in Chianti

GAIOLE IN CHIANTI. (a. p.) E’ in corso la distribuzione gratuita da parte dei volontari della Racchetta, della Misericordia, della Pubblica Assistenza, di una mascherina per ogni famiglia del territorio comunale, unitamente al modulo per gli spostamenti e a un prontuario intelligente per organizzare gli acquisti di beni essenziali.

La mascherina sarà utilizzata dalla persona che andrà a fare la spesa, sperando si eviti di muoversi per un paio di etti di salame.

Encomiabile cuore che batte forte per queste tre associazioni di volontariato e per l’Amministrazione Comunale tutta.