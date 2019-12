Marco Panti nuovo presidente del Rotary Club Valdelsa

Da sin. Giuseppe Righi, Niccolò Mucerino Bucalossi, Marco Panti

SAN GIMIGNANO. Come è tradizione nel mese di dicembre si è tenuta l’elezione del presidente eletto per l’anno rotariano 2021-2022. L’assemblea dei soci del Rotary Club Valdelsa si è espressa pressoché compatta per Marco Panti quale presidente che guiderà il Club Valdelsa dal primo luglio 2021 per un anno.

Nell’occasione è stato anche votato il consiglio direttivo del presidente incoming Niccolò Mucerino Bucalossi che subentrerà a tutti gli effetti all’attuale presidente in carica Giuseppe Righi a luglio 2020. Il nuovo consiglio direttivo sarà formato da Claudio De Felice (vice presidente), Alessandro Bandinelli (segretario), Pietro Arrigoni (tesoriere), Luciano Niccolai (prefetto) e dai consiglieri (Mirko Brogioni, Francesco Bruschettini, Chiara Campatelli, Maria Antonietta Cruciata, Simona Dei, Andrea Dell’Orso, Sara Poggiali).

“A nome dell’assemblea auguro a tutti loro un ottimo lavoro e il tempo necessario per prepararsi al nuovo incarico quando saranno chiamati a essere operativi a tutti gli effetti – ha dichiarato il presidente in carica Giuseppe Righi -. E’ un’esperienza di servizio significativa e che impegna molto, ma che nello stesso tempo arricchisce individualmente. L’attuale consiglio direttivo ha ancora sei mesi per portare a termine i progetti in programma, dedicati soprattutto alla valorizzazione del territorio e dei Comuni di nostro riferimento come San Gimignano, dove abbiamo la nostra sede legale a Villa Ducci, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Montaione. A breve presenteremo un report dei progetti realizzati”.

“Ringrazio della fiducia accordata – ha commentato il presidente eletto Marco Panti – e mi auguro, insieme alla squadra che andrò a costituire, di lavorare altrettanto bene come hanno fatto a oggi i presidenti che mi hanno preceduto nei 50 anni di storia del nostro Club”.