Marcella Biribò parla di turismo a Sinalunga

La candidata a sindaco della lista civica "Sinalunga si rinnova" lancia le sue proposte

SINALUNGA – Marcella Biribò (candidata Sindaco LISTA SINALUNGA SI RINNOVA) interviene in merito ai progetti in favore del turismo: “Il nostro Comune non ha saputo cogliere le possibilità derivanti da questo settore che in tutta la Valdichiana è in enorme espansione. Le strutture recettive sono state lasciate al loro destino e l’adozione della tassa di soggiorno ha solo aggiunto un peso sulle spalle dei gestori senza un reale ritorno.

Noi vogliamo invertire la rotta e provare ad investire fortemente su questo settore. Se eletti ci impegniamo ad investire i soldi provenienti dalla tassa di soggiorno per la promozione del territorio tramite la presenza di stand del nostro Comune a fiere ed eventi di settore vogliamo inoltre che il comune, in collaborazione con le Proloco, si faccia carico di invitare sul territorio personalità della cultura, dello sport, della televisione e influencer così da ottenere un reale ritorno d’immagine.

In parallelo con queste iniziative vogliamo puntare sul turismo sportivo e su eventi musicali. Ospitare eventi sportivi magari paralimpici o delle discipline “minori” potrebbe essere un volano enorme per il turismo. Nel nostro programma abbiamo inoltre previsto la creazione di percorsi per mountain bike così da valorizzare le bellezze naturalistiche del Comune. Infine concedere degli spazi per serate musicali che richiamino un buon numero di partecipanti potrebbe far conoscere ancora di più Sinalunga e le sue frazioni.”