Maltratta moglie e figli: 48enne denunciato dai Carabinieri

ABBADIA SAN SALVATORE. Ieri ad Abbadia San Salvatore, i militari della locale Tenenza Carabinieri – a conclusione di un’attività di indagine scaturita dalla denuncia di una donna 42enne, residente nel capoluogo amiatino – hanno deferito in stato di libertà per atti persecutori il marito 48enne, operaio in un’azienda della zona.

Si tratta di una famiglia straniera da tempo residente ad Abbadia.

L’uomo ha nel tempo minacciato e percosso la moglie, impedendole di svolgere alcuna attività lavorativa, non fornendo i necessari mezzi di sussistenza ai figli conviventi.

Al di là delle minacce costanti, la donna è stata nel tempo sottoposta a numerose umiliazioni quale ad esempio quella di farsi allacciare e slacciare le scarpe al rientro a casa o impedire alle figlie femmine di avere qualunque rapporto con delle amiche.

La denunciante, con i figli, è stata immediatamente collocata in una località protetta per essere successivamente spostata presso una casa famiglia, ancora da individuare.

È stata richiesta all’autorità giudiziaria una misura di “divieto di avvicinamento ai futuri luoghi frequentati dalla persona offesa”.