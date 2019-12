Maltempo: cede un tratto della Cassia a Radicofani

Il traffico deviato a Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore

RADICOFANI. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti a Radicofani SR2 via Cassia km 151+200, per il cedimento parziale della sede stradale a causa delle abbondanti piogge. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è stato deviato per Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore.

Il presidente della Regione Enrico Rossi si è immediatamente attivato e ha deciso di proclamare oggi stesso lo stato di emergenza per l’intero territorio regionale, per gli eventi meteo di queste ultime ore: “La strada statale Cassia è interrotta e anche le strade provinciali intorno versano in condizioni di difficoltà – afferma il presidente – Ho già convocato una riunione per lunedì 23, con ANAS, Provincia di Siena e con i Comuni interessati insieme ai tecnici della Regione. Faremo tutto il possibile per risolvere il problema e ridurre i disagi”.

La dichiarazione dello stato di emergenza si è resa necessaria anche per fare fronte ad altri problemi, come frane ed allagamenti, causati alla viabilità minore dalle intense precipitazioni che, da stanotte, stanno ancora continuando su buona parte della Toscana.

“Non servono ‘summit’. Servono lavori in procedura d’urgenza. Una settimana fa chiedevamo di far partire un piano shock per iniziare subito a far spendere soldi ad Anas e Consorzi di bonifica”. A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, sul crollo del tratto della statale 2 Cassia tra Abbadia San Salvatore e Radicofani.

“È finita la stagione delle promesse. Chi di dovere si assuma le proprie responsabilità. Opportuno lo stato d’emergenza, commisari in azione e venti giorni per risolvere il problema azzerando i disagi di un territorio già più volte colpito e in condizioni oggettive di difficoltà. Servono fatti e non promesse”.