Maltempo: allerta arancione in Valdichiana

VALDICHIANA. La Regione Toscana ha emesso un Bollettino di criticità:

– GIALLO per RISCHIO VENTO in corso fino alle 23:59 di domenica 22 dicembre 2019, valido per tutti i Comuni dell’Unione;

– GIALLO per RISCHIO IDRAULICO RETICOLO PRINCIPALE in corso fino alle 14:00 di domenica 22 dicembre 2019, valido per il comune di Pienza.

– GIALLO per RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE dalle 00.00 alle 14:00 di domenica 22 Dicembre 2019, valido per Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda;

– ARANCIONE per RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE dalle 00.00 alle 14:00 di domenica 22 Dicembre 2019, valido per Cetona, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Pienza;

– ARANCIONE per TEMPORALI FORTI dalle 00.00 alle 14:00 di domenica 22 Dicembre 2019, valido per Cetona, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Pienza;

– GIALLO per TEMPORALI FORTI dalle 00.00 alle 14:00 di domenica 22 Dicembre 2019, valido per Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda;