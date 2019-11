La strutura messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

PINCASTAGNAIO. I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti alle ore 160 nel comune di Piancastagnaio in Via Antonio Gramsci, per la verifica e la messa in sicurezza di una copertura composta di pannelli coibentati, che è stata completamente divelta dal vento.