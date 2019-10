Magia e Solidarietà per Casa Thevenin al Mascagni di Chiusi

Una serata che metterà insieme tematiche sociali e magia, grazie alla collaborazione con la famiglia aretina Denì Magic e i Disguido

La Fondazione Orizzonti è lieta di presentare lo spettacolo “Magicamente Insieme”, che si terrà il giorno 26 Ottobre 2019, alle 21.15 presso il Teatro P. Mascagni di Chiusi, in Via Giuseppe Garibaldi 30, i cui ricavati saranno devoluti alla Fondazione Thevenin Onlus di Arezzo, che da sempre si occupa di ragazze minorenni sottratte alle famiglie, di ragazze madri e di donne vittime di violenza. Una serata che metterà insieme tematiche sociali e magia, grazie alla collaborazione con la famiglia aretina Denì Magic e i Disguido, che porteranno in scena uno spettacolo di illusionismo unico e coinvolgente, dedicato al pubblico di ogni età: grandi e piccini, famiglie, nonni.