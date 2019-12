Macchietti: “Carbonizzatore a Chiusi? Acea faccia invece un parco fotovoltaico”

La proposta del capogruppo della lista "Progetto Comune" di Cetona

Marco Macchietti

CETONA. Da Marco Macchietti, capogruppo della lista “Progetto Comune” nel Consiglio Comunale di Cetona, riceviamo e pubblichiamo.

“Nel corso dell’ultima seduta dell’inchiesta pubblica sul carbonizzatore, il Sindaco di Chiusi Juri Bettollini ha annunciato di aver inviato una lettera ad Acea per invitarla a ritirare il progetto ed a presentarne uno più compatibile con le esigenze del territorio. In particolare il Sindaco ha annunciato di aver chiesto formalmente ad Acea la realizzazione in quell’area di un parco fotovoltaico.

Ritengo che quella del Sindaco sia un’ottima idea, e dunque una scelta da condividere in pieno, in quanto va nella giusta direzione, ovvero quella di realizzare un impianto per lo sfruttamento di energia rinnovabile dentro un’area industriale da recuperare. Nessuna nuova occupazione di suolo, un’area industriale riqualificata, produzione di energia pulita, impatto ambientale sostenibile e ricadute sui carichi urbanistici limitate alla fase realizzativa.

Un intervento che sarebbe compatibile con le peculiarità ambientali e paesaggistiche del nostro territorio, nonché in linea con il suo modello di sviluppo, e che dunque non potrebbe che ottenere apprezzamento e sostegno.

La speranza è che Acea raccolga l’invito nell’interesse di tutti”.