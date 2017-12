M5S Sinalunga: “Due petizioni da firmare”

Una per avere il regolamento del Referendum e una per la rimozione di un'antenna

SINALUNGA. Da M5S Sinalunga riceviamo e pubblichiamo.

“E’ iniziata il giorno della Fiera alla Pieve con un banchetto la raccolta firme del Movimento 5 Stelle Sinalunga in due petizioni inerenti il comune sinalunghese.

La prima con la sottoscrizione dei cittadini, chiede al Sindaco di portare in Consiglio Comunale tramite la commissione competente, il REGOLAMENTO per il REFERENDUM. Importante forma di partecipazione presente da molti anni nello statuto comunale, il referendum non può avere luogo perché non è mai stato redatto ed approvato il regolamento.

La seconda petizione chiede al Sindaco di Sinalunga di valutare la possibilità che il gestore rimuova l’ANTENNA delle telecomunicazioni presente nella zona del parco del Cassero, perché la stessa ha un forte impatto visivo e paesaggistico, potrebbe non rispondere più alle vigenti norme strutturali, oltre che l’impossibilità per i cittadini di poter continuamente controllore i rilevamenti delle radiazioni elettromagnetiche.

Una volta raccolte le firme necessarie, l’amministrazione dovrà pronunciarsi sui temi entro 30 giorni, invitiamo quindi quanti più cittadini a firmare per partecipare attivamente alla vita del proprio territorio”.