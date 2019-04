M5S: “I finanziamenti europei e regionali vanno usati bene”

COLLE VAL D’ELSA. Dal Movimento 5 Stelle di Colle riceviamo e pubblichiamo.

“I finanziamenti europei e regionali sono una grande risorsa per le città. Vanno però saputi scegliere ed usare per ciò di cui Colle ha veramente bisogno: non opere inutili e ulteriore consumo di suolo ma, efficientamento energetico degli impianti sportivi e pubblici, promozione della cultura, eliminazione del degrado urbano, rimozione delle barriere architettoniche, messa in sicurezza degli edifici scolastici, incentivazione turistica, valorizzazione del parco fluviale ecc.

Per questo riteniamo necessario istituire, all’interno della macchina comunale, un apposito ufficio che si occupi esclusivamente di questo: filtrare i fondi europei e regionali a disposizione e sottoporli all’attenzione dell’Amministrazione la quale, insieme alle Associazioni e ai Comitati dei cittadini, valuterà l’opportunità di accedervi.

Questo nuovo ufficio però si occuperà anche di altro. Perchè esistono tanti fondi europei e regionali che, oltre che alla sfera collettiva e pubblica, sono indirizzati alle imprese, alle attività nascenti, alle industrie. Il compito di questo ufficio sarà quindi anche quello di informare i cittadini e le varie categorie di queste possibilità e facilitarne il recepimento.

Sarà un ufficio importante e sostanziale per la fattività del pensiero collettivo della città e per il suo sviluppo”.