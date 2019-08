M5S Colle critica l’atteggiamento della maggioranza

COLLE VAL D’ELSA. “Dopo qualche giorno dall’ultima seduta consiliare ritorniamo sull’argomento per esprimere il nostro stupore di fronte a certi atteggiamenti che la maggioranza ha tenuto durante l’adunanza.

Monica Sottili, consigliere del MoVimento 5 Stelle, ha presentato un’interrogazione condivisa con il gruppo consiliare “SìAmo Colle” sulla disinfestazione adulticida delle zanzare avvenuta lo scorso 18 Luglio, ed un’altra singolarmente sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del CREA, nonché una mozione che proponesse l’approvazione di una variante al progetto di rifacimento di P.zza Bartolomeo Scala (la cosiddetta “Piazza Nova” che ospita i 7 storici tigli). E proprio quest’ultima mozione continuava nella direzione intrapresa dal nostro gruppo ormai quasi 4 anni fa di difendere tutti e 7 i tigli dall’abbattimento, anziché salvarne 5 su 7, come prevede il progetto definitivo. La maggioranza ha invece deciso di bocciare la mozione, di fatto confermando di essere completamente in linea con le scelte della passata amministrazione che si vantava tanto di osteggiare.

Per non parlare della mozione presentata dal gruppo “Su per Colle – Colle Civica” per iniziare un percorso che rendesse il territorio comunale plastic free: la maggioranza ha deciso che, essendo quello un punto del loro programma, non voleva concedere i meriti alle opposizioni di tale svolta. Il controsenso più assurdo che si sia mai sentito nelle aule del palazzone, dove invece la maggioranza dovrebbe pensare a deliberare e rendere attuative le buone idee, indipendentemente dal colore, dai meriti e dagli elogi.

Le parole sono state: “Se ve le approviamo sembra che governiate voi…”.

Ma non è tutto: la bocciatura della mozione della Lega sull’installazione delle telecamere è un altro elemento a prova del fatto che non c’è alcuna volontà di collaborazione da parte degli amministratori: poiché già loro avevano pensato di firmare la convenzione con la centrale di Poggibonsi, non ritenevano ci fosse bisogno che l’opposizione si occupasse del tema.

Lasciamo ogni tipo di commento ai lettori e invitiamo la cittadinanza a partecipare alle prossime adunanze per rendersi conto di persona dei tratti di comicità che talvolta prendono vita durante questi dibattiti.”