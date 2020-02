M5S chiede all’Unione dei Comuni notizie sui tagli dei boschi

SOVICILLE. Dal Movvimento 5 Stelle di Sovicille riceviamo e pubblichiamo.

“Il Movimento 5 Stelle Sovicille, tramite il suo portavoce all’Unione dei Comuni della val di Merse, Michele Ballerini, ha presentato al consiglio un’interrogazione per chiedere chiarimenti sui massicci tagli boschivi, avvenuti negli ultimi anni nel territorio dei Comuni della val di Merse.

A seguito di numerosi articoli apparsi sulla stampa locale e sui social da parte di alcune associazioni ambientaliste, le quali denunciano che i tagli boschivi in area paesaggisticamente protetta non sarebbero stati eseguiti in maniera regolare, abbiamo ritenuto opportuno chiedere spiegazioni dettagliate all’Unione dei Comuni della val di Merse.

Già nel 2017, come Movimento 5 Stelle Sovicille, ci eravamo interessati della questione, facendo diverse richieste di accesso agli atti, proprio all’Unione dei Comuni, e richiedendo ai diversi enti interessati (Comune, Guardie Forestali, soprintendenza, procura) di fare le opportune verifiche e, nel caso, elevare le dovute sanzioni, nonché ripristinare lo stato boschivo così come era in origine, come previsto per legge.

Dopo anni di silenzio, sembra che, lentamente, qualcosa si stia iniziando a smuovere e contiamo sul fatto che le risposte alla nostra interrogazione possano fare, finalmente, maggiore chiarezza su tutta la vicenda”.