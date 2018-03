M5S Castelnuovo: “Soddisfatti per l’elezione di Luca Migliorino”

"I cittadini hanno scelto una persona di valore, prima con le Parlamentarie, poi con delle percentuali storiche di preferenze raggiunte alle elezioni di domenica scorsa"

CASTELNUOVO BERARDENGA. “Luca Migliorino, uno degli attivisti più presenti della Provincia di Siena, da anni molto impegnato sull’intera provincia, sempre disponibile a partecipare ad ogni Meetup e a qualsiasi iniziativa organizzata sul territorio, è stato eletto nostro Portavoce alla Camera dei Deputati.

Gli attivisti e i portavoce del M5S festeggiano un traguardo straordinario: l’unico parlamentare della XVIII Legislatura che è la diretta espressione del territorio senese.

Luca Migliorino dovra’ essere garanzia di apertura mentale, spessore morale e onestà. I cittadini hanno scelto una persona di valore, prima con le Parlamentarie, selezione interna aperta a tutti gli iscritti al M5S, poi con delle percentuali storiche di preferenze raggiunte alle elezioni di domenica scorsa.

Auguriamo con tutto il cuore un buon lavoro a Luca, certi che lo vedremo spesso tornare a Siena e, come sua abitudine, non limitandosi ai confini delle mura, ma girando anche per la provincia.

Siamo sicuri che continuerà ad affiancarci con passione, come sempre ha fatto, al fine di proseguire insieme una sana, onesta, altruistica e fruttuosa attività politica.”

MoVimento 5 Stelle dei Comuni di Castelnuovo Berardenga, Chianciano, Chiusi, Buonconvento, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Montepulciano, Sovicille.