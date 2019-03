L’Unione Polisportiva Poggibonsese pensa al benessere degli atleti

Stipulato un accordo con una dietista per dare agli iscritti la possibilità di sottoporsi a visite e consulenze con un tariffario ridotto del 30%

POGGIBONSI. Cresce ancora l’attenzione dell’Asd Unione Polisportiva Poggibonsese verso la sicurezza e il benessere dei propri atleti. A tal fine, dopo la stipula di una convenzione con l’Universita’ di Siena per far svolgere attivita’ di tirocinio a neo fisioterapisti del corso di studi in Fisioterapia, ecco giungere un altro importante accordo. Stavolta riguarda indicazioni che professionisti possono garantire ai nostri atleti, anzi, a tutti i nostri soci, circa le corrette abitudini alimentari, passaggio oggi importante per una crescita sana e corretta e uno sviluppo ottimale anche e soprattutto nell’eta’ evolutiva. Ecco quindi l’accordo stipulato con la Dott.ssa Marta Rugi, Dietista e Specialista in Nutrizione Umana, la quale ha avuto modo di dichiarare:

Parlare di dieta stona sempre un po’, a maggior ragione se ci riferiamo ai bambini.

Non si può quindi pensare ad un piano alimentare classico, prescrittivo e basato su privazioni, che nel lungo periodo si rivelerebbe inefficace. Soprattutto per i bambini e per i ragazzi giovani, l’inizio di un percorso nutrizionale deve avere come obiettivo il miglioramento delle proprie abitudini alimentari e del proprio stile di vita, al fine di ottenere un’alimentazione varia ed equilibrata. Questo processo di consapevolezza non richiede un cambiamento drastico delle abitudini, ma deve avvenire gradualmente, tenendo conto dei gusti del bambino e delle esigenze della famiglia, in modo da sedersi a tavola per gustare il cibo con piacere. Non devono esserci alimenti vietati, ma la certezza di poter mangiare tutto, purché nelle giuste quantità, nel giusto momento della giornata e con la giusta frequenza.

In questo i genitori possono essere un ottimo modello: è quindi importante fornire anche a loro indicazioni nutrizionali semplici e pratiche, accompagnate da esempi concreti su come e quando fare spuntini, o come abbinare tra loro gli alimenti nell’ambito dei pasti principali.

L’obiettivo è quindi un’educazione alimentare che permetta a bambini e ragazzi di mangiare sano, di fare scelte appropriate in maniera autonoma così da diventare protagonisti della propria salute.

Da oggi tutti gli atleti e i soci che riterranno opportuno avvalersi delle prestazioni della Dott.ssa Rugi potranno rivolgersi alla segreteria presso la sede del Bernino, richiedere il biglietto da visita timbrato dalla polisportiva e contattare la stessa per un appuntamento presso il proprio studio, avvalendosi di un tariffario convenzionato con una riduzione del 30% sulla prima visita.