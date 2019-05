Lorenzo Ruffoli si presenta agli elettori di Gaiole

GAIOLE IN CHIANTI. Lorenzo Ruffoli si è candidato a sindaco di Gaiole e si è presentato così: “Vorrei mettere a disposizione di tutti i gaiolesi quanto ho imparato durante la mia vita, a partire dall’insegnamento dei miei genitori, negli anni fondamentali della crescita, dalle esperienze di vita fatte e condivise con mia moglie ed i miei figli, elementi imprescindibili della mia vita, e in ultimo, ma non meno importante, dalla mia attività lavorativa.

Con il consenso dei cittadini gaiolesi vorrei portare il mio personale contributo e quello delle persone che hanno condiviso il progetto della lista Civica Insieme per Gaiole, non intendendo solo i candidati consiglieri, ma anche di tutti coloro che collaborando con noi, porteranno idee nuove e propositive, per un Comune migliore.

Mi sentirete parlare spesso di persone, competenze e di esempio. E tutte le persone che come me hanno a cuore il nostro splendido Chianti Storico, saranno parte attiva per realizzare progetti innovativi che mirino al miglioramento della vita collettiva, e alla conservazione del nostro ineguagliabile territorio.

Sicuramente sarà un arricchimento umano, quello che mi verrà dalle numerose persone che sto conoscendo con piacere in questi giorni, e che mi stimoleranno ancora di più in questo percorso intrapreso, nel volermi mettere a disposizione della collettività, con impegno, serietà e dedizione”.

Nel fine settimana sno in programma due incontri: SABATO 4 MAGGIO ALLE ORE 21.00 al circolo di LECCHI IN CHIANTI e



DOMENICA 5 MAGGIO ALLE ORE 17.30 al circolo di CASTAGNOLI.

Il Programma

La lista: Candidato Sindaco RUFFOLI LORENZO

Candidati al Consiglio Comunale

CLAUDIA BRUNI

DANIELE CARLONI

SILVIA CINELLI

TIZIANO COLI

ANXHELO KOSTANDINI

ANTONIO SALVATORE MANGIAMELI

RUGGERO ROMBOLI

LUCIANA SGREVI

ELENA STRAMBI

ELENA VANNONI