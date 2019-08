Lions e Leo del Chianti raccolgono fondi per i cani guida

La raccolta è stata attivata il 10 e 11 agosto durante "Calici di stelle" a Castellina in Chianti

SIENA. “Due occhi per chi non vede”, questo l’obbiettivo della raccolta fondi attivata il 10 e 11 agosto on occasione nelle due giornate di “Calici sotto le stelle” a Castellina in Chianti dal “Lions Club Chianti” e dal “Leo Club Saena Clante Valdelsa”. I due gruppi di volontari si sono alternati nello stand espositivo nel quale venivano distribuiti dolci tipici senesi e raccolte offerte per l’acquisto di una cane guida per non vedenti, un’iniziativa oramai storica e consolidata dei Lions a sostegno della vista. Molte persone hanno raccolto l’invito e nell’occasione sono state evidenziate anche le altre iniziative e service che i vari Club del Lions International riescono ad attivare dal livello locale a quello internazionale.

“Un’ottima iniziativa, inserita in un contesto molto bello dove insieme alle aziende vinicole che hanno offerto i loro prodotti si sono alternati spettacoli ed ottima gastronomia garantita dai locali gestori e dove, grazie ai Lions ed ai Leo, è stato possibile anche fare qualcosa per gli altri” questo alla fine il commento di Paolo Casprini e Francesco Landi, attuali presidenti dei due sodalizi lionistici.