L’ex Tribunale di Montepulciano accoglie l’Istituto di Musica “Henze”

Domenica 23 settembre si svela l’offerta didattica. Coinvolti 40 docenti per 28 diversi strumenti e 15 corsi collettivi. Alessio Tiezzi: “Ora vantiamo una dimensione davvero europea”

MONTEPULCIANO – L’Istituto di Musica H. W. Henze presenta l’anno scolastico 2018-’19 nei locali dell’ex tribunale di Montepulciano, riconvertiti in aule e auditorium per l’apprendimento e la fruizione della musica. Dopo gli interventi e la sperimentazione della scorsa stagione, domenica 23 settembre si avvia una nuova fase per la scuola musicale poliziana. Dalle 15.00 alle 19.00 infatti gli insegnanti si esibiranno pubblicamente per mostrare i 28 diversi strumenti che compongono i programmi didattici: dal fascino dell’arpa all’avanguardia per dj e producer, dalle formazioni classiche a quelle pop-rock, l’offerta accoglie generi diversi per tutte le età.

Per la prima volta quindi, l’Istituto Henze inaugura le sue attività negli spazi che ospitavano il palazzo di giustizia e che ora, in accordo tra Comune di Montepulciano e Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, accolgono stabilmente le lezioni e le esecuzioni musicali. Le sale assumono le denominazioni di rockstar e compositori, dopo essere state allestite e insonorizzate per il nuovo corso di un edificio tanto prestigioso per la città del Poliziano, sito sulla centrale Via di Voltaia nel Corso, al numero 57. Quella che era l’aula delle udienze, e che diviene un auditorium da 100 posti, rimane invece intitolata a Giovanni Falcone, per testimoniare come l’educazione culturale debba mantenere una consapevolezza civica.

I percorsi pedagogici dell’Istituto di Musica Henze si distinguono per le opportunità dei corsi collettivi che, oltre ad essere gratuiti per gli iscritti agli insegnamenti individuali, garantiscono la partecipazione agli organici attivi nelle performance concertistiche. Sono ad esempio protagoniste del Cantiere Internazionale d’Arte, la Corale Poliziana e l’Orchestra Poliziana (che peraltro debutterà il prossimo 22 novembre niente meno che al Teatro del Maggio Musicale a Firenze). La Banda Poliziana è ormai un’istituzione cittadina, mentre proliferano i gruppi pop e rock; il coro di voci bianche e l’orchestra junior valorizzano i più piccoli consentendo l’opportunità di cimentarsi fin dalla più giovane età con il palcoscenico.

“La presentazione dell’anno scolastico – commenta il direttore Alessio Tiezzi – è sempre molto partecipata perché i ragazzi e le famiglie possono entrare liberamente in questo mondo sonoro che è l’Istituto Henze: la domenicale gita fuori porta avviene in questo caso in una cittadella musicale dove si provano e si toccano con mano gli strumenti, anche i più insoliti, come il violino elettrico. E da quest’anno, grazie alla disponibilità della nuova ulteriore sede, possiamo davvero vantare una struttura e una dimensione definitivamente europee.”