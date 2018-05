Legend Colli Senesi: raduno e degustazioni per beneficenza

Evento organizzato dall'associazione di Auto d'Epoca a favore del Reparto di Pediatria delle Scotte

di Annalisa Coppolaro

MURLO. Un raduno di auto e moto d’epoca con l’associazione Legend, a Murlo, il giorno domenica 20 maggio, con una splendida pausa per degustare i prodotti locali, per un fine benefico, raccogliere fondi a favore del Reparti di Pediatria delle Scotte.

E un pranzo presso un ristorante locale, tutto al costo di 25 euro per un fine importante. Questo a Murlo ed il luogo è senz’altro notevole, un evento da non perdere insomma, con un nome che parla da solo, Girogustando.

Ma cos’è Legend Colli Senesi? Si tratta di un’associazione di Auto d’epoca nata ormai 4 anni fa da esperienze variegate: questa, però, è stata la loro forza… lo scopo che l’associazione si prefissa da sempre è quello di coinvolgere gli appassionati, mantenendo costi bassi e avendo sempre un occhio al fine delle nostre iniziative: ad esempio l’anno passato abbiamo organizzato un raduno a favore del Mayer; domenica prossima ci sarà, invece, la terza edizione di Girogustando, raduno d’auto d’epoca e Supercar, che ha due scopi principali: valorizzare il nostro territorio (e le sue eccellenze; per questo abbiamo avuto il patrocinio del Comune di Murlo) e fare beneficienza a favore della Pediatria di Siena.

In particolare il programma prevede il ritrovo, dalle 9 in poi presso il castello di Murlo, dove sarà possibile fare l’iscrizione, la colazione e una visita guidata al borgo medievale, grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale.

Da lì partiremo per un giro in cui ammireremo i nostri meravigliosi paesaggi, che ci porterà a Casciano, dove, presso la Cantina Arizzi Wine, avremo modo di degustare i vini della cantina stessa, i salumi di Salumificio Ricci e l’olio del Frantoio Etrusco.

Da Casciano ci trasferiremo a Lupompesi, dove pranzeremo presso il Resosrt Bosco Della Spina. Grazie alla collaborazione dei partner dell’iniziativa, il costo di partecipazione all’evento è di 25€ a persona.

Presente all’evento anche il Primario della Pediatria Prof. Grosso.