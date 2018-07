Lega Valdichiana: buoni risultati dei gazebi

VALDICHIANA. Si è conclusa in maniera molto proficua, la settimana dei quattro gazebo della Lega per Salvini – Valdichiana Senese, per il tesseramento e per informazione. Il primo iniziato la scorsa domenica a Sinalunga e organizzato dal consigliere comunale di Sinalunga Angelina Rappuoli, poi susseguitisi durante tutta la settimana, coadiuvati dal consigliere comunale di Torrita di Siena, Lorenzo Vestri, nei comuni di Montepulciano e Torrita di Siena dove i cittadini sono stati informati, oltre che tesserati, sulle ragioni del No Fusione tra i due Comuni. Sono state distribuite brochure informative, incontrati molti cittadini e fatto numerosi tesseramenti. Le leghiste Lucia Faleri, Daniela Grassini e Tiziana Pellegrini si dicono soddisfatte della riuscita dei gazebo e si dicono soddisfatte del successo che tale iniziativa ha su tutto il territorio. Inoltre, fanno notare che, parlando con i cittadini, si nota un certo malumore su tante tematiche, in particolar modo sulla questione della fusione dei comuni di Montepulciano e Torrita di Siena.

L’attività di informazione continuerà anche la prossima settimana nei seguenti giorni e orari: Martedì 31 Luglio, Montefollonico dalle ore 16 alle ore 20; Venerdì 03 Agosto, Torrita di Siena (parte alta) dalle ore 9.00 alle 13 e Sabato 04 Agosto a Sant’Albino di Montepulciano dalle 9.00 alle 13.00.