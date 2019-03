Lega e FdI appoggiano la lista civica “Acqua e terra” di Trioli

SAN CASCIANO DEI BAGNI. “Preso atto della nascita della lista civica “Acqua e Terra” che si presenterà alle prossime elezioni amministrative di San Casciano Bagni con candidato Carlo Trioli, ex consigliere comunale con una storia politica di centrodestra alle spalle, annunciamo che la Lega Salvini Premier appoggerà Trioli e la sua lista, certi che possa rappresentare quella discontinuità politica con il passato che gli italiani stanno chiedendo ad ogni latitudine, così come dimostrato anche dai risultati sorprendenti della Basilicata” dice la senatrice Tiziana Nisini della Lega.

“Per la Lega infatti non è importante la vittoria nei comuni fine a se stessa, spesso rincorsa da qualcuno con liste civiche talmente trasversali da non capire poi la linea politica da seguire, ma è fondamentale offrire agli elettori una proposta politica seria, anche civica perché no, purché sia in grado di interpretare al meglio quel bisogno di cambiamento che ci stanno chiedendo i cittadini. In questo caso, dopo settimane di valutazione interna ed essendo venuti a conoscenza di questo progetto civico, abbiamo convenuto che la lista “Acqua e Terra con Trioli Sindaco” possa rappresentare proprio questo. A lui e a tutti i candidati della lista civica va un grande in bocca al lupo ed un sincero augurio di buon lavoro.”

La lista civica potrà contare sull’appoggio anche di Fratelli d’Italia, che attraverso il suo coordinatore provinciale Gianni Martinucci fa sapere: “Sosteniamo in maniera convinta Carlo Trioli e la sua squadra. Lavoreremo duramente per dare un bel segnale di discontinuità anche a San Casciano.”