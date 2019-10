Lega: “Caos totale per i lavori al ponte di Romituzzo”

"Sbagliata la tempistica e niente percorsi alternativi"

POGGIBONSI. L’enorme caos di traffico determinato dai lavori al ponte di Romituzzo era ampiamente prevedibile. È evidente che, sebbene l’intervento fosse necessario da tempo, siano stati sbagliati completamente i tempi della sua realizzazione. Siamo soprattutto stupiti di constatare che l’assessore ai lavori pubblici non abbia pensato di predisporre un’alternativa per facilitare l’afflusso del traffico verso L.go Campidoglio e Via del Colombaio. Un disagio importante che sta coinvolgendo chi ogni giorno utilizza quel ponte per portare i figli a scuola, per recarsi regolarmente sul proprio posto di lavoro o per tornare a casa dallo stesso, per non parlare della difficoltà di circolazione in cui si ritrovano inevitabilmente anche i mezzi di soccorso come ambulanze e vigili del fuoco. Dal momento che i lavori dovrebbero protrarsi ancora per diversi giorni e che successivamente dovranno essere collaudati, procrastinando ulteriormente la riapertura al traffico, chiediamo all’assessore di elaborare con gli uffici un percorso alternativo per evitare di tenere ogni giorno in ostaggio gli automobilisti poggibonsesi in un enorme ingorgo”.

Gruppo consiliare comunale Lega Salvini Premier