Le novelle senesi arrivano a Firenze

A Firenze Libro Aperto in anteprima la presentazione della riedizione di Novelle Senesi di Ciro Marzocchi

FIRENZE. Questa mattina alle ore 12.00 all’interno del denso programma di eventi di Firenze Libro Aperto, si è tenuta la presentazione del libro “Novelle Senesi di Ciro Marzocchi”, edito da Betti Editrice grazie alla proficua collaborazione avviata con le maestre della scuola primaria Gianni Rodari di Castellina Scalo-Monteriggioni, Siena.

“Rileggere e selezionare le antiche novelle senesi, pazientemente raccolte da Ciro Marzocchi, è stata l’occasione per ripercorrere un tempo che non c’è più, quando le novellaie facevano compagnia all’intera famiglia riunita intorno al fuoco, in cambio di un pasto caldo – ci spiega Luca Betti, editore ed ideatore del progetto – Sono storie antiche,

che vanno contestualizzate ad un epoca completamente diversa, ma che puntano l’attenzione sulla forza emotiva del racconto, per i bambini, ma anche per gli adulti”.

Presente all’incontro anche i bambini della classe IV della scuola Rodari, il dirigente scolastico Antonio Vannini e le maestre Antonella Scicolone e Claudia Campani che

hanno fattivamente collaborato alla scelta e rilettura delle novelle.