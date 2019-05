Le mura di Vertine verso il restauro

GAIOLE IN CHIANTI. (a. p.) Le mura di Vertine hanno mille anni e qualche acciacco, in corrispondenza della porta d’ingresso al paese, dove qualche sasso è cascato, si è aperta una ferita pericolosa sia per la stabilità del manufatto, sia per la sicurezza delle tante persone che vi passano.

Non appena le bizze climatiche del momento lo permetteranno, la cinta muraria all’ingresso di questo storico e piccolo angolo di mondo, sarà restaurata e messa in sicurezza.