Le Liste civiche toscane si ritrovano a Poggibonsi

L'idea è quella di partecipare alle regionali con una lista unitaria

POGGIBONSI. Le liste civiche della Toscana si riuniranno sabato 8 febbraio a Poggibonsi, al Castello della Magione, Via dei Templari, dalle 15.30, per un incontro aperto nel quale sarà discusso e portato avanti il progetto di creare una lista civica Regionale per maggio. L’idea lanciata a Volterra a gennaio sta andando avanti, raccogliendo adesioni e consensi. Durante l’incontro si parlerà di economia Toscana, di emergenze presenti sui territori da anni e sullo squilibrio di distribuzione di risorse nella nostra regione. Presenti sindaci, assessori e consiglieri di maggioranza e opposizione in liste civiche della Toscana.

Tutto questo per lanciare una visione diversa della Regione, vista con gli occhi dei territori. Vogliamo vedere un cambio di rotta per la nostra Toscana, certi che le politiche portate avanti fin’ora ci stanno portando indietro di decenni.

Paolo Moschi e Paolo Marrocchesi, Toscana Civica