Le iniziative di Montepulciano per la Giornata contro la violenza sulle donne

Lunedì 25 Novembre una nuova panchina rossa ad Acquaviva

MONTEPULCIANO. Nell’ambito del cartellone “la Valdichiana Senese dice no”, allestito dal Centro Pari Opportunità per il 25 Novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Montepulciano propone una serie di specifiche iniziative.

In particolare saranno illuminati di rosso – il colore assurto a simbolo delle campagne contro la violenza di genere, lo stalking e la discriminazione – la Torre di Pulcinella, la Torre del Palazzo Comunale e la facciata del Teatro dei Concordi di Acquaviva, sede di uno spettacolo e di un’iniziativa pubblica.

E’ stata poi già installata (e sarà formalmente inaugurata lunedì 25) una nuova panchina rossa, sempre ad Acquaviva, in Piazza della Vittoria. E’ la seconda presente a Montepulciano, va ad aggiungersi a quella posta per la Giornata 2018 al Giardino di Poggiofanti. La panchina rossa è il simbolo del “posto” che il luogo che la accoglie intende riservare alle donne vittima di violenza.

Da domenica 24, poi, gli alberi che si trovano nello spazio verde di Poggiofanti saranno decorati con fiocchi di tulle rosso. In questo modo le ideatrici della campagna intendono idealmente legare le vite spezzate dalla violenza a quella della pianta, intesa come strumento per far continuare, sotto altra forma, ciò che è stato reciso, facendo proseguire il ciclo della vita e dandogli forza.

In occasione del Consiglio Comunale del 29 novembre, infine, la giovane Consigliera delegata alle Pari Opportunità, Chiara Protasi, consegnerà ad ogni componente dell’assemblea un piccolo fiocco rosso da indossare per testimoniare la propria adesione all’iniziativa.