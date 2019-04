Le attività di “IoCambio – Insieme si può” a Colle

COLLE VAL D’ELSA. Da IoCambio – Insieme si può riceviamo e pubblichiamo.

“Continua il percorso di avvicinamento alle prossime amministrative da parte della lista civica IoCambio – Insieme si può, un percorso che si pone l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno, di dare la par ola a tutte le realtà della città di Colle.

Lunedì 15, presso la sede di Via Oberdan, 52, vi è stato un incontro per parlare di macchina amministrativa, importante conoscerne il funzionamento per tutti i cittadini, fondamentale per IoCambio, ritrovare la massima efficienza degli organi che compongono la nostra struttura amministrativa da renderli in grado di dare il massimo per il nostro territorio.

Giovedì 18, sempre presso la sede, incontro con i commercianti e gli operatori turistici della nostra città, ascoltando le problematiche di questi settori ed esponendo le soluzioni proposte dalla lista e inserite nel proprio programma.

Infine, sabato 20 la lista si è ritrovata per l’ormai consueto appuntamento con “Passo e Spazzo” che porta il progetto di IoCambio a percorrere tutti i quartieri della nostra città, andando di persona a vedere le criticità che ci sono, incontrando e ascoltando chi vive il quartiere ogni giorno, e ripulendo concretamente i luoghi dove passano, dando da subito un segnale concreto alla cittadinanza.

La lista e il proprio candidato Francesco Di Gennaro ringraziano tutti quelli che hanno partecipato a questi eventi e danno appuntamento alla cittadinanza ai prossimi.

Sabato 27 ore 16:00 Passo e Spazzo a Le grazie, domenica 28 ore 16:00, Piazza Arnolfo, Passo e Spazzo, lunedì 29 ore 21:30 incontro con i cittadini al Circolo La Badia, giovedì 2 ore 21:30 incontro con i cittadini al Circolo Le Grazie.

La lista IoCambio vi invita a partecipare numerosi, l’ascolto e la condivisione come principi cardine del progetto, IoCambio – Insieme si può”.