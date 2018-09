Le associazioni di Monteroni presentano le proprie attività

Torna sabato 23 settembre “Monteroni in un giorno” con tutte le associazioni culturali e sportive del territorio

MONTERONI D’ARBIA. Un pomeriggio da passare assieme nelle vie del centro di Monteroni d’Arbia e conoscere tutte le attività delle associazioni del territorio per la nuova stagione: si chiama “Monteroni in un giorno”, che è diventato un appuntamento fisso del settembre ed una occasione per raccontare il lavoro e le idee che stanno dietro le associazioni stesse.

Appuntamento quindi a domenica 23 settembre dalle 15 con la quinta edizione della manifestazione che è diventata un momento di aggregazione per i cittadini ed il giorno il cui le associazioni racconteranno le loro attività.

“Si torna in piazza dopo l’eccezionale cena del 15 settembre che ha unito a tavola in piazza tanti dei nostri concittadini, quello che vogliamo è vedere di nuovo Domenica tante famiglie e monteronesi che scelgono di passare del tempo assieme e scoprire le attività che le associazioni del territorio propongono – spiega il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni – Il successo nasce già dal fatto che le tante associazioni si sono unite nell’organizzazione di questa giornata collaborando in modo stretto pur mantenendo la loro autonomia. Non posso quindi che ringraziare tutti coloro che volontariamente si sono rimboccati le maniche per la riuscita di questa giornata e soprattutto per offrire durante tutta la stagione che sta per aprirsi un calendario articolato di eventi e momenti di formazione importanti in termini sportivi, culturali e aggregativi”.

Per tutto il pomeriggio animazione e attività per i più piccoli con Straligut Teatro, ci saranno poi i gonfiabili grazie all’aiuto dell’associazione Masse ed un punto ristoro gestito dall’associazione Ama Monteroni. E poi musica dal vivo con la Filarmonica Puccini ed alle 17 uno spettacolo acrobatico e di clownerie “Alla ricerca della vera famiglia” a cura di Alice Maki. Ma soprattutto saranno presenti tutte le associazioni del territorio con gazebo informativi sulle loro attività e piccole dimostrazioni sulle loro proposte per la nuova stagione.

Le associazioni che hanno confermato la loro presenza sono: Cs Monteroni, Asd Mazzola-Valdarbia, Polisportiva Axel Group, Polisportiva New Millennium, Agesci, Centro Fitness, Asd Karate Valdarbia, Scuola di ballo Mg Siena, Circolo Tennis Match Ball, Ciclistica Valdarbia, Associazione Masse, Asd Tressa, Pubblica Assistenza, Misericordia, Straligut Teatro, Circolo fotografico Stile, Ama Monteroni, Filarmonica Puccini.