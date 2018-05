“L’avventura è quaggiù!”, a luglio torna il Centro Ricreativo Estivo

POGGIBOSI. “L’avventura è quaggiù!”. Con un progetto che prende spunto dal film di animazione “Up”, scritto e diretto da Pete Docter e Bob Peterson, torna il Centro Ricreativo Estivo del Comune. “Attività per bambini e bambine da tre a sei anni che si svolgeranno nel mese di luglio presso la scuola d’infanzia Mastro Ciliegia di via Sangallo – dice l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori – Un bel progetto pedagogico all’insegna della creatività e del divertimento. Un percorso di qualità fatto di magia, laboratori, attività motoria e tanto altro”.

Il servizio si svolgerà dal 2 al 27 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Come negli anni passati i bambini saranno organizzati in gruppi omogenei seguiti da esperti interdisciplinari e personale dei servizi educativi comunali. Il progetto è a cura di Pleiades Cooperativa Sociale che presenterà alle famiglie le attività proposte in un apposito incontro prima dell’apertura.

Il progetto è articolato su quattro settimane con attività specifiche in cui ogni partecipante potrà sperimentare varie discipline artistiche attraverso laboratori, giochi e semplici esperimenti anche di carattere scientifico. La prima settimana (2-6 luglio) il tema sarà “Tutti in volo verso le Cascate Paradiso!”, la seconda (9-13 luglio) “La valigia, percorso tra emozioni e ricerca d’identità”, la terza (16-20 luglio) “Il meraviglioso vento delle storie” e la quarta (23-27 luglio) “In viaggio alla scoperta della creatività e dell’immaginazione”. Il tutto avrà come contenitore “Up”, una storia piena di magia capace di far sognare bambini e adulti, una avvincente avventura ricca di colpi di scena, che sarà il fil rouge del Centro Estivo. Tutti i bambini verranno accompagnati in un viaggio immaginario attraverso la narrazione di storie fantastiche riconducibili alla realtà delle emozioni e dei sentimenti. Un viaggio tra mondi nascosti che condurrà a una riflessione su temi delicati come quelli legati all’accoglienza, alla diversità, alla famiglia, all’amicizia e alla casa, intesa come luogo di affetti e laboratorio di relazioni. Gli obiettivi sono quelli di stimolare la fantasia e la creatività per imparare a rapportarsi in modo originale e creativo con la propria quotidianità, incrementare e riconoscere il linguaggio delle emozioni e dei sentimenti attraverso l’uso della metafora che promuove il linguaggio evocativo creativo e parla all’interiorità dell’individuo, creare nuove amicizie per vivere allegramente l’estate.

Modalità di iscrizione. Possono essere iscritti i bambini residenti a Poggibonsi che abbiano un’età compresa fra i tre anni e i sei anni e che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia (non sono ammessi i bambini che nell’anno educativo 2017/2018 hanno frequentato la primaria o il nido). E’ possibile iscriversi al Centro Ricreativo Estivo dal 16 maggio al 7 giugno (ore 12) facendo domanda all’Urp dove sarà disponibile la modulistica, anche scaricabile (dal 16 maggio) dal sito del Comune. Coloro che, iscritti e ammessi, intendono rinunciare al servizio dovranno comunicarlo entro il 20 giugno. Come sempre verrà organizzato un servizio di trasporto con scuolabus in caso di richieste sufficienti ad attivare il servizio.

Ulteriori info all’ufficio istruzione (0577.986344).

In foto: un momento della festa finale dello scorso anno.