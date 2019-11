Lavori di riqualificazione nei centri di Trequanda e Castelmuzio

Attraverso i fondi per i centri commerciali naturali della Regione Toscana, verrà riqualificato il Parco delle Mura di Trequanda e il centro storico di Castelmuzio

TREQUANDA – Oltre 40mila euro di investimenti nei centri storici di Trequanda e Castelmuzio, grazie alle risorse messe a disposizione dagli appositi bandi finanziati dalla Regione Toscana: il Comune di Trequanda si è aggiudicato per due anni di seguito i fondi destinati ai centri commerciali naturali, a sostegno delle infrastrutture per il turismo e il commercio, sia per il bando 2018 che per il bando 2019.

Attraverso i fondi del 2018 sono già in fase di ultimazione i lavori pubblici a Trequanda, per la riqualificazione del Parco delle Mura “Ornella Pancirolli” per un importo totale di 20mila euro. Nel parco, ubicato nel centro storico, è stata sostituita la precedente palizzata in legno con una nuova ringhiera in ferro battuto per garantire una maggiore sicurezza; inoltre è stato realizzato l’adeguamento alla normativa regionale n.75/R del 2013 dell’edificio comunale all’interno del parco, utilizzato per lo svolgimento di vari tipi di iniziative culturali, commerciali ed enogastronomiche.

Attraverso i fondi del 2019 saranno invece realizzati nella prossima primavera altri lavori pubblici nel centro storico di Castelmuzio, anch’essi per un importo totale di 20mila euro. Si prevede di sostituire i giochi attualmente presenti presso il giardino comunale con nuovi giochi, adatti a includere anche bambini portatori di handicap, oltre che sistemare l’area verde. Sarà inoltre installato un dissuasore nell’area del Belvedere per evitare parcheggi di auto che possano rovinare il panorama. Inoltre lungo il perimetro del centro storico saranno posizionati appositi raccoglitori di sigarette e fornitori di sacchetti per deiezioni dei cani, al fine di aumentare il decoro urbano. In Piazza IV novembre, vero e proprio biglietto da visita del borgo di Castelmuzio, verrà posizionata una recinzione in ferro battuto a protezione di cadute accidentali, una nuova panchina e una postazione porta bici.