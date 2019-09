Lavori al ponte Nenni: chiusa la corsia per Colombaio

Bussagli: "Da Lunedì 23 un intervento specialistico sui giunti"

POGGIBONSI. Seconda fase di lavori al ponte Nenni dove prosegue l’intervento sui giunti di collegamento. “Si tratta di un intervento specialistico che segue quello che è stato realizzato nei primi mesi dell’anno – dice il sindaco David Bussagli – Un lavoro che è stato definito in seguito al alcuni sopralluoghi effettuati nei mesi precedenti e tesi ad individuare alcuni rumori su cui ci erano giunte segnalazioni”.

Dalle verifiche effettuate era emerso che la struttura, in piena sicurezza, aveva necessità di un intervento sui giunti che fanno da collettori fra i solai ed i terrapieni laterali e che si sono usurati. I giunti infatti danno elasticità alla struttura e continuità all’impalcato e la loro non piena funzionalità faceva si che il passaggio dei mezzi generi rumore. E’ stato quindi realizzato l’intervento lato via Aldo Moro e il lavoro adesso prosegue con la sostituzione del primo giunto dal lato di via Senese.

“Per consentire le operazioni in sicurezza – dice il sindaco – sarà necessario chiudere parzialmente il ponte, in direzione Colombaio, con possibili conseguenze sulla viabilità. Cercheremo di monitorare la situazione consapevoli che si tratta di un intervento necessario per superare le criticità riscontrate”. Dal 23 settembre quindi, e per tutta la settimana (fino al 27 settembre) la corsia nord in direzione del Colombaio sarà chiusa al transito con la corsia sud che sarà invece operativa ma con carreggiata ridotta.