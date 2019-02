Lavori a Nottola: assemblee informative della Cgil

MONTEPULCIANO. Gli interventi di ristrutturazione del Pronto Soccorso di Nottola, decisi a seguito dell’incremento dei pazienti e per migliorare le prestazioni, si protrarranno, a partire dal mese di marzo 2019, per diversi mesi, con un’importante riorganizzazione degli spazi a disposizione e delle modalità di rispondere agli accessi.

Il sindacato pensionati SPI CGIL, insieme alla Società della Salute e alla ASL, allo scopo di poter limitare al massimo le conseguenze di tale disfunzione, provvederanno ad informare i cittadini non solo per illustrare i lavori ma soprattutto le alternative al Pronto Soccorso di Nottola.

Lo SPI CGIL, per il coinvolgimento della cittadinanza della zona Valdichiana senese, ha previsto l’organizzazione – per gli iscritti e non – di assemblee pubbliche informative:

martedì 26 febbraio 2019 alle ore 15 presso l’auditorium dell’Ospedale di Nottola

mercoledì 27 febbraio 2019 alle ore 15 presso il saloncino della CGIL di Sinalunga

venerdì 1 marzo 2019 alle ore 15 presso la saletta Auser di Chiusi città

La presentazione sarà svolta dal Direttore del Presidio Ospedaliero dott.ssa Rosa La Mantia e dal Direttore del Pronto Soccorso dott. Luciano Francesconi.

Un’occasione per avere notizie ed indicazioni utili che non può essere lasciata cadere.

Sono invitati a partecipare i rappresentanti dei medici di famiglia e gli Amministratori locali.