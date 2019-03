Laura Mowforth: un romanzo e una mostra a Celle sul Rigo

Inaugurazione sabato 16, dalle ore 16, al teatro e alla torre campanaria

CELLE SUL RIGO (SAN CASCIANO DEI BAGNI). Un libro e i dipinti di un’artista versatile come Laura Mowforth verranno presentati sabato 16 marzo a Celle Sul Rigo. In programma un incontro al Teatro della Filarmonica (ore 16) per parlare del suo romanzo The Three Towers, quindi l’inaugurazione della mostra dallo stesso titolo alla Torre campanaria. L’ingresso all’esposizione resterà gratuito, come l’accesso alla Torre, con questi orari: fino al 31 maggio ogni venerdì (18,30-20); dal primo giugno al 30 settembre sia venerdì che sabato (sempre 18,30-20).

“Continua in questo modo – osserva il vicesindaco Agnese Carletti – lo sforzo di far vivere la cultura e il patrimonio storico delle nostre frazioni. Siamo riusciti ad aprire al pubblico la Torre di Celle sul Rigo come uno spazio museale, dedicato all’archeologia, a San Casciano Bagni. La mostra della Mowforth è un esempio di ulteriore valorizzazione”.

La Mowforth è una pittrice inglese che vive e lavora a Sarteano, ormai, da 22 anni. Scrive e dipinge contemporaneamente, sempre su materiali riciclati. Le sue mostre hanno, in genere, avuto come scenario luoghi antichi, intrisi di storia, e sempre in tema con i suoi racconti. l’artista inglese ha espsto al Teatro Elfo di Milani, al Gabbia Matta di Firenze, al Castello di Sarteano e alla Fortezza di Radicofani. Quella di Celle è la terza torre medievale, in ordine di tempo, che ospita le sue opere. Da qui il titolo, The Three Towers usato anche per il romanzo, legato al genere fantasy. Narra del territorio compreso tra la Val d’Orcia e Val Di Chiama, con una fedeltà nei nomi. Dunque, troviamo il Conte Celle, la Contessa Radicofani e la Contessa Sarteano. Il libro rappresenta l’importanza di Celle sul Rigo per la sua saggezza e il senso di comunità, oltre alla grande gentilezza che tanti turisti apprezzano. Ecco, per la Mowforth Celle rappresenta con queste doti un esempio per tante altre realtà.