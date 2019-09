L’assessore Grieco inaugura la scuola d’infanzia a Colle

COLLE VAL D’ELSA. Una nuova scuola dell’infanzia per Colle. Alla cerimonia inaugurale, presso il plesso scolastico Arnolfo di Cambio, è stata l’assessora all’istruzione formazione e lavoro Cristina Grieco che ha tagliato il nastro insieme al personale della scuola, al sindaco Alessandro Donati, alla dirigente scolastica ai bambini e alle loro famiglie.

“Con orgoglio – ha detto l’assessora Grieco – inauguriamo questa scuola dell’ infanzia, frutto di finanziamenti regionali comunali e europei, per oltre 2 milioni e mezzo. Una sinergia istituzionale che porta a risultati eccelsi, offrendo alla comunità di Colle Val d’Elsa una scuola di qualità. Un edificio innovativo, dotato di spazi belli e funzionali. La Regione ha fatto in questo mandato una scelta di priorità. Nessun taglio a scuola, cultura e sociale. Ed io, come assessore all’istruzione, ho naturalmente condiviso in pieno questa scelta, perchè investire sulla scuola vuol dire investire sul futuro. Buon anno scolastico a quanti opereranno in questo ambiente e a tutta la comunità scolastica di questo territorio”.

L’assessora Grieco ha fatto i complimenti a tutti, per “il bel lavoro di squadra a partire dall’amministrazione comunale con il suo sindaco Andrea Donati”.