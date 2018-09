Lars Rock Fest: Marek Lukasik è il nuovo direttore artistico

Dopo sette edizioni, Sambucari lascia la direzione artistica del festival

dav

CHIUSI. Dopo sette anni, Alessandro Sambucari lascia la direzione artistica del Lars Rock Fest, il festival gratuito di musica organizzato dalla Fondazione Orizzonti d’Arte con l’Associazione Gruppo Effetti Collaterali (GEC) ed il Comune della Città di Chiusi. Una tre giorni di concerti ed eventi che nell’edizione 2018 ha confermato la qualità di un appuntamento che negli anni è cresciuto grazie ad una line up all’avanguardia che non asseconda mode o tendenze ma che invece riallaccia contatti con i nomi storici del rock alternativo mondiale.

Quello di Sambucari non è un lasciare ma è un dare spazio a nuove idee e nuove energie allo scopo di mantenere viva l’anima di un festival che si contraddistingue per originalità, creatività e qualità artistica. Sambucari, che rimarrà comunque all’interno dell’organizzazione ricoprendo altri ruoli, è stato uno dei fondatori della manifestazione e grazie alla sua lungimirante e coraggiosa direzione artistica, il Lars Rock Fest, forte di un’identità chiara e riconoscibile, è riuscito a crescere in una realtà non estremamente fertile come la provincia.

“Ho cominciato con poca esperienza e con un ristrettissimo gruppo di appassionati – dichiara Alessandro Sambucari – raggiungendo nel 2018 più di cento volontari nell’organizzazione. Alla fine questo era l’obiettivo primario del festival: il coinvolgimento di più generazioni. Ho avuto la fortuna di gestire un budget e di poter fare le mie scelte in completa autonomia, sostenuto dalla piena fiducia delle Amministrazioni comunali e dei vari responsabili che si sono susseguiti in questi anni e che devo ringraziare per questo. Creare una lineup per il Lars Rock Fest richiede mesi di lavoro. Purtroppo il ridursi delle ore che potrei dedicare a tutto ciò mi ha spinto a lasciare il ruolo che ricoprivo dalla prima edizione. Inoltre, dopo tanti anni, ritengo corretto dare spazio a nuove energie e nuove idee. Il Lars Rock Fest nel tempo è maturato tantissimo in tutti i settori (musica, ristorazione, laboratori, eventi collaterali ed organizzazione generale) ed è nostra intenzione continuare a migliorare. L’ultima edizione è stata significativa e bellissima in questo senso, perchè ha dimostrato che abbiamo in mano un piccolo festival seguito e partecipato da tutta Italia e con numeri sempre più importanti.

Sono contento che sia Marek Lukasik il nuovo direttore artistico; un amico che fa parte dell’associazione già da alcuni anni, sicuramente con molta competenza ed esperienza alle spalle. Miglior scelta non poteva essere fatta.”

Come nuovo direttore artistico del Lars Rock Fest, il consiglio direttivo del Gec ha dunque proposto Marek Lukasik, 34 anni, originario di Narni e già parte attiva dell’associazione. Lukasik che già ha fatto parte della direzione artistica di Ephebia a Terni e che ha collaborato con la rassegna Degustazioni Musicali, negli ultimi anni ha supportato Sambucari nella direzione artistica del Lars Rock Fest; una scelta, quindi, volta a dare nuova forza a una realtà che vuole continuare a crescere e stupire ma senza stravolgere la propria identità. “Mi sono avvicinato al Gec ed al Lars – afferma Marek Lukasik – ammirando le scelte coraggiose intraprese dalla direzione artistica e l’apertura verso le altre arti performative.L’obiettivo sarà di dare continuità alla qualità artistica del festival, conscio che sarà un compito impegnativo ma stimolante visto l’ottimo lavoro fatto in questi anni da Sambucari”

Il sindaco e presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte Juri Bettollini ha voluto ringraziare personalmente Sambucari per tutto il lavoro svolto e salutare il nuovo direttore artistico Lukasik: “Vorrei dire grazie a Sambucari per come è riuscito a far crescere il festival in questi anni rispettando il budget che gli è stato messo a disposizione. Grazie a Sambucari e alle persone che lo hanno supportato,il Lars Rock Fest è diventato uno degli eventi prinicipali organizzati dalla Fondazione Orizzonti d’Arte. Sono convinto che il nuovo direttore artistico saprà proseguire l’ottimo lavoro svolto da Alessandro”.

Anche il presidente del Gec, Letizia Orti non è riuscita a trattenere un po’ di emozione: “Sambucari è stato uno dei fondatori della manifestazione quindi c’è sempre un po’ di rammarico di fonte a tali decisioni, ma sono soddisfatta che il nuovo direttore artistico sia una persona altrettanto competente e interna all’associazione”.

L’appuntamento dunque è alla prossima edizione del Lars Rock Fest, l’ottava, di cui nei prossimi giorni verranno annunciate le date.