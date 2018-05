La Young Band di Chiusi conquista la Città della Musica

La formazione conquista il primo premio al concorso Giovani Promesse di Bracigliano

CHIUSI. La Young Band dell’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale “Giovani Promesse” – Bracigliano “Città della Musica”. L’evento, organizzato nella cittadina campana di Bracigliano e arrivato alla terza edizione, ha visto la partecipazione di numerose scuole e musicisti da tutta Italia e da alcuni Paesi stranieri che si sono confrontati in varie categorie: orchestra, musica da camera, ensamble strumentale, canto lirico, canto moderno, coro e orchestra di fiati. Il primo successo della Young Band è arrivato nella sezione “orchestra” dove i giovani talenti musicali di Chiusi hanno sbaragliato la concorrenza delle altre cinque orchestre arrivate in finale. Il successo del gruppo si è arricchito con le vittorie personali dei solisti; Alessia Morgantini, Vittoria Bagiana, Chiara Abate, Elena Betti e Stella Carriere, dirette dal professor Andrea Moschettini, hanno ottenuto quattro primi premi e un secondo posto nella categoria “pianoforte sez.A cat 2.” I ragazzi della Young Band sono stati preparati dal professor Marco Zullo, Andrea Moschettini, Gianni Spoletini e Francesca Menchini.

“I ragazzi della nostra Young Band sono eccezionali – sottolinea il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – questo ennesimo successo è la conferma della passione che ragazzi e professori mettono in questo progetto e in ogni singola nota suonata. Anno dopo anno la Young Band sta portando alto il nome della nostra scuola e della nostra città in giro per l’Italia e per questo non possiamo che ringraziare tutti coloro che fanno parte di questa splendida realtà.”

A rendere ancora più prestigioso il successo della Young Band ottenuto nella Città della Musica, la qualità della giuria che ha valutato le varie esibizioni. Le esibizioni sono state, infatti, giudicate da massimi esperti e professionisti della musica tra cui Stefano Pagliani primo violino alla Scala di Milano, Ilie Ionescu ex primo violoncello del San Carlo di Napoli e molti docenti del conservatorio di Bari e Avellino.