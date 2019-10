La Valdichiana senese punta sul turismo sportivo come strumento di crescita

Con la partecipazione al TTG di Rimini e al BTS dell'Elba, la Valdichiana Senese sviluppa ulteriormente la propria offerta di turismo sportivo

MONTEPULCIANO. Il mese di ottobre si apre all’insegna del turismo sportivo per la Valdichiana Senese: oltre alla partecipazione alle fiere di settore come il TTG Travel Experience di Rimini e il BTS all’Isola d’Elba, infatti, il territorio ha ricevuto responso positivo alla proposta di candidatura inviata ad ACES Europe, e potrà fregiarsi del prestigioso titolo di “European Community of Sport” per l’anno 2021. Risultati che rendono orgogliosa la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, che si occupa della promozione turistica dell’ambito per conto dell’Unione dei Comuni.

“Siamo molto felici del risultato raggiunto, che ha visto un impegno congiunto da parte di tutti i Comuni del territorio nella prospettiva di una ulteriore crescita dell’ambito turistico. – commenta il Presidente Doriano Bui – Il turismo sportivo è stato infatti individuato all’interno del Piano turistico triennale come uno degli asset prioritari per il nostro territorio: si tratta di una concreta opportunità per intercettare nuovi flussi turistici, in sintonia con le caratteristiche peculiari della Valdichiana Senese. Siamo convinti che l’assegnazione del titolo da parte di ACES Europe consentirà a tutto l’ambito di crescere ulteriormente.”

Proprio in quest’ottica la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese ha partecipato, nelle giornate del 3 e 4 ottobre, al BTS Elba, ovvero la Borsa Internazionale del Turismo Attivo che si è svolta all’Isola d’Elba. Nel corso di quest’occasione sono stati svolti workshop formativi e incontri con 67 buyers provenienti da tutto il mondo, interessati ai nuovi prodotti sviluppati dalla Valdichiana Senese in tale ambito. La pratica delle attività sportive è infatti divenuta un elemento essenziali nelle motivazioni di viaggio del turista moderno, capace di unire caratteristiche ludiche, ricreative, estetiche e salutistiche, in un rapporto rilassante con il paesaggio che lo circonda.

Nel periodo dal 9 all’11 ottobre, inoltre, la Valdichiana Senese ha partecipato al TTG di Rimini attraverso il proprio tour operator Valdichinana Living. Il Travel Experience di Rimini è il principale marketplace del turismo a livello nazionale, con tante opportunità formative e di incontro tra domanda e offerta. Durante tre intensi giorni di lavoro, gli operatori di Valdichiana Living hanno avuto modo di presentare l’offerta turistica del territorio a operatori selezionati, con una particolare attenzione al settore del turismo sportivo, partecipando anche a panel dedicati ai nuovi trend del settore e workshop di carattere internazionale. Enogastronomia, sport e benessere si sono confermati al centro degli interessi degli operatori: caratteristiche su cui l’offerta turistica della Valdichiana senese ha incentrato gran parte delle proprie risorse e che verranno sviluppate ulteriormente nell’immediato futuro.

La partecipazione alle fiere di settore è un fondamentale passo per lo sviluppo del settore del turismo sportivo, su cui la Valdichiana senese punta con forza per i prossimi anni. Un riconoscimento prestigioso sull’impegno finora profuso e sulla validità delle proposte progettuali messe in atto dal territorio è arrivata proprio a margine delle partecipazioni a queste fiere da parte di ACES, la federazione europea delle città dello sport, che ha sancito il titolo di “Comunità Europea dello Sport” per l’anno 2021 proprio alla Valdichiana Senese.

Il risultato è arrivato dopo il giudizio da parte dei commissari federali, a cui lo scorso giugno sono state presentate le infrastrutture sportive, le eccellenze paesaggistiche, culturali, termali ed enogastronomiche dell’ambito turistico, conoscendo anche le numerose associazioni e società coinvolte nel settore dello sport; in seguito alla presentazione del dossier di candidatura, sviluppato in maniera sinergica tra i nove Comuni dell’area, verranno svolte iniziative dedicate ed eventi specifici nel corso dell’anno 2021. Il premio ricevuto da ACES certifica che la Valdichiana senese sostiene le attività sportive dal punto di vista sociale, sanitario, culturale e anche turistico: uno strumento di crescita che continuerà a essere sviluppato dall’intero territorio e dal suo comparto economico anche dopo il 2021.